La imminent classificació dels presos desperta recels entre JxCat i Esquerra

La imminent classificació penitenciària dels activistes i polítics independentistes presos, que en última instància depèn del departament de Justícia que dirigeix la republicana Ester Capella, ha despertat recels entre JxCat i ERC, mentre estan en marxa les negociacions per investir Pedro Sánchez.

En vigílies que les juntes de tractament de les presons on estan reclosos els líders del procés elevin la seva proposta de classificació a la conselleria, ahir van aflorar les discrepàncies entre les defenses dels presos d'ERC i JxCat, tant en les seves expectatives com al calendari amb què treballen per aconseguir els primers beneficis penitenciaris. Els temps de la gestió penitenciària coincideixen de ple amb les negociacions entre ERC i el PSOE per aconseguir una abstenció dels republicans que permeti investir Pedro Sánchez: un cop les juntes de tractament es pronunciïn, la Generalitat tindrà dos mesos de termini per ratificar o esmenar la seva proposta, cosa que pot posposar la decisió final fins a mitjan febrer.

El debat el van servir ahir al matí els serveis jurídics d'ERC, en revelar a la premsa que preveuen que els presos siguin classificats d'entrada en segon grau -només hi ha 9 precedents en 18 anys que condemnats a dos dígits de presó hagin aconseguit el règim obert d'entrada-, encara que si és així ho recorreran per exigir el tercer, si cal, fins a arribar al Tribunal Suprem.

Aquest aparent possibilisme dels serveis jurídics d'ERC respecte als seus presos -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell i Dolors Bassa- va indignar la defensa dels condemnats de JxCat Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull, que en un comunicat es van afanyar a criticar les informacions que pretenen «normalitzar» la classificació en segon grau dels interns i a exigir el règim obert immediatament. Jordi Pina, advocat d'aquests tres condemnats de JxCat -no així Joaquim Forn, a qui defensa el lletrat Javier Melero-, també va recordar en el seu comunicat que l'informe de les juntes de tractament, integrades per tècnics i pel director de la presó amb vot de qualitat, és una simple proposta i que la «decisió final» depèn de la conselleria de Justícia.

La diferència entre les defenses dels condemnats d'ERC i de JxCat respecte a la gestió penitenciària dels presos reforça les suspicàcies dels postconvergents per les negociacions que els seus socis de Govern mantenen amb el PSOE per a la investidura, uns tractes dels quals ahir mateix van exigir no ser exclosos. De fet, la Fiscalia pot tenir un paper clau en les pròximes setmanes respecte a la situació dels polítics presos, ja que està a les seves mans la decisió de recórrer la classificació penitenciària als tribunals.

En el context de les negociacions, no és descartable que ERC exigeixi un gest del Govern de Pedro Sánchez perquè el ministeri públic no bloquegi els beneficis penitenciaris que en el futur es puguin concedir als presos del procés. Els equips jurídics dels presos d'ERC preveuen que, d'entrada, siguin classificats en segon grau, de manera que mentre pensen recórrer a la justícia per exigir el tercer iniciaran gestions encaminades que se'ls apliqui l'article 100.2, que els permetria, com a Oriol Pujol, sortir cada dia per treballar o fer voluntariat en condicions similars a la semillibertat.

D'acord amb aquestes previsions, els advocats dels presos d'ERC auguren que la Generalitat trigarà fins a un mes per resoldre les classificacions a partir de les propostes de la junta, cosa que fa pràcticament impossible que puguin sortir de la presó per les festes de Nadal.

Per la seva banda, la defensa de Sànchez, Rull i Turull ha assegurat que té el «ferm convenciment» que la classificació dels seus clients hauria de ser el tercer grau, ja d'entrada, tenint en compte les seves «circumstàncies personals»: entorn social, possibilitat de trobar feina i ni perillositat ni risc de reincidència, a més d'absència de responsabilitat civil pendent de pagament.