Un incendi en una empresa de Montornès provoca una espectacular columna de fum que obliga a confinar la població

22 dotacions de Bombers treballen aquest dimecres al matí en un incendi que afecta les instal·lacions l'empresa Ditecsa Centre Derpin, de reciclatge de dissolvents i residus industrials al polígon industrial Can Buscarons de Baix, a Montornès del Vallès (Vallès Oriental).



Segons han informat els Bombers el foc afecta tota la nau però no consten ferits i no s'ha hagut d'evacuar cap persona de dins d'aquestes instal·lacions però si que han començat a evacuar les empreses del mateix polígon i qualsevol persona que es trobi a menys de 500 metres del foc.



Protecció Civil recomana el confinament a Montornès, Vilanova del Vallès, Montmeló i Martorelles, i demana no acostar-se a la zona. Els trens de Rodalies no s'aturen a l'estació de Montmeló.





Si vives o trabajas cerca zona incendio en industria en #Montornès cierra puertas y ventanas para evitar molestias por humo. #plaseqcat #protecciocivil pic.twitter.com/9xJEWtmEW0 — Protecció civil (@emergenciescat) December 11, 2019

Confineu-vos

Si sou al carrer, refugieu-vos en el primer edifici que trobeu.

Tanqueu portes i finestres, és preferible que us tanqueu a les habitacions més interiors.

Atureu els sistemes de climatització i ventilació.

Si viviu amb gent gran, amb infants o amb malalts amb problemes respiratoris, feu un seguiment intens del seu estat de salut, especialment en el cas de fuita tòxica.

Eviteu accedir als soterranis i parts baixes dels edificis i habitatges, sempre que no es recomani el contrari a través dels mitjans.

Estigueu atents a les possibles restriccions en el consum d'aigua de l'aixeta que es puguin establir.

Vaja incendi més virulent, una química de Montornès pic.twitter.com/URQ4MsqCR5 — Druida (@santitant) December 11, 2019

La cap de la sala d'Emergències de Protecció Civil, Rosa Mata, ha explicat a l'ACN queperquè és fruit de la combustió de productes químics, d'olis de dissolvents però ha recalcat que caldria respirar el fum molta estona de forma directa d'una concentració molt elevada per veure's afectat i que per això, de moment no consten ferits ni afectats.''No és un perill imminent'', ha puntualitzat Mata, però ha recordat la recomanació d'evitar sortir al màxim a l'exterior i entrar en contacte. Mata tampoc ha descartat el risc de deflagració perquè l'empresa pot tenir contenidors i dipòsits afectats pel foc però tampoc creu que sigui ''imminent''.Mata ha explicat que hi ha certa inversió tèrmica, cosa que ''va en contra'' perquè pot dificultar la seva dispersió. El vent és de component oest que faria desplaçar el fum cap a la costa. Tot i això, Mata destaca que la columna de fum és ''molt vertical'', una situació que faria que ''el núvol tiri amunt'', malgrat ser més difícil de dispersa.per comprovar l'afectació derivada de l'incendi de Montornès. A banda, s'ha tallat la circulació de la BV-5001 a la Roca des del quilòmetre 14 fins a l'11, de Martorelles a Montmeló.Protecció Civil de la Generalitat ha recomanat a les persones de la zona propera, especialment dels municipis de, que puguin notar molèsties pel fum, que es confinin. Es recomana no apropar-se a la zona del polígon.