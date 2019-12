Un incendi en una empresa de residus de Montornès provoca una espectacular columna de fum

22 dotacions de Bombers treballen aquest dimecres al matí en un incendi que afecta les instal·lacions d'una empresa de reciclatge de dissolvents i residus industrials al polígon industrial Can Buscarons de Baix, a Montornès del Vallès (Vallès Oriental).



Segons han informat els Bombers el foc afecta tota la nau però no consten ferits i no s'ha hagut d'evacuar cap persona de dins d'aquestes instal·lacions. Si que han començat a evacuar, però, les empreses del mateix polígon.



Protecció Civil ha activat el pla Plaseqcat i recomana a la població no apropar-se a la zona. La columna de fum és visible des de diferents punts com ara l'AP-7 per la qual cosa el 112 ha rebut més de 150 trucades.





Vaja incendi més virulent, una química de Montornès pic.twitter.com/URQ4MsqCR5 — Druida (@santitant) December 11, 2019