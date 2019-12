Les juntes de tractament proposen qualificar els 9 líders independentistes en segon grau

Les juntes de tractament dels tres centres penitenciaris on hi ha ingressats els líders independentistes condemnats per l'1-O - Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric- han decidit «sense unanimitat» concedir-los a tots nou el segon grau, segons ha explicat en una roda de premsa aquest dimecres Armand Calderó, secretari de Mesures Penals. La Fiscalia pot recórrer aquesta decisió.

La proposta d'estatus penitenciari d'Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Turull, Dolors Bassa, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart arriba tres dies abans d'acabar el termini màxim per fixar-lo, establer el proper 14 de desembre, quan farà dos mesos de la sentència.

El segon grau és el que tenen molts presos i permet poder disposar de diferents permisos i també sortir de la presó durant unes hores cada dia per anar a treballar o cuidar d'un familiar. Per accedir a aquest grau cal haver superat la quarta part de la condemna.

El tercer grau també era sobre la taula

Les tres juntes de tractament, que s'articulen dins l'entramat públic de la Generalitat, s'han reunit plegades per pendre la decisió. Es tractam ha dit Calderó, d'una catalogació purament "tècnica" aplicant el reglament i "al marge del soroll". Catalunya és l'única comunitat autònoma amb la competència de Presons.

El debat, ha afegit secretari de Mesures Penals, s'ha produït a l'hora d'adjudicar als presos el segon o el tercer grau. Aquest darrer estatus permet als reclusos que en disposen passar el dia fora la presó i tornar-hi només les nits de dilluns a dijous.

Un altre categoria és la llibertat condicional, que es pot obtenir un cop complertes tres quartes parts de la condemna (o dos terceres parts si el tribunal ho considera).

Els Jordis podrien obtenir permís per sortir després de Reis



Amb el segon grau, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, per exemple, condemnats a 9 anys per sedició, podrien obtenir la primera autorització per sortir poc després de Reis. Són a la presó des del 16 d'octubre del 2017 i ja hauran complert una quarta part de la condemna.

Joaquim Forn i Oriol Junqueras, ambdós empresonats des del 2 de novembre del 2017, poden ser els següents a obtenir permisos. El primer d'ells, ha estat condemnat a 10 anys i mig i el segon, a 13. Tots dos, però, fa més temps que estan entre reixes que la resta de consellers.