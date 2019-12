La justícia espera dictar la sentència de Torra pels llaços abans de Nadal

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) té previst dictar abans de Nadal la seva sentència pel judici per desobediència al president de la Generalitat, Quim Torra, per no retirar els llaços grocs dels edificis públics en període preelectoral.

Segons van informar fonts jurídiques, els tres magistrats que componen la sala que va jutjar Torra –el president del TSJC, Jesús María Barrientos, i els magistrats Mercedes Armas i Joaquín Elías– es van reunir ahir a la tarda per deliberar sobre la sentència, en la qual Torra s'exposa a penes d'inhabilitació.

Els magistrats ja han fet altres reunions per abordar la sentència, la primera el 18 de novembre passat, el mateix dia en què es va celebrar el judici. D'acord amb el calendari amb què treballa el TSJC, el propòsit dels magistrats és que la sentència es dicti els propers dies, si és possible abans de les festes, per la qual cosa el més probable és que es faci pública la setmana que ve, aproximadament un mes després del judici.

El TSJC va jutjar el 18 de novembre Torra, per a qui la Fiscalia va demanar una pena d'un any i vuit mesos d'inhabilitació per a càrrec públic, i l'acusació popular de Vox l'elevava a dos anys de presó.