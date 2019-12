L'ANC comunica els talls a la Meridiana però l'Ajuntament no els vol permetre

L'ANC ha comunicat a Interior els talls previstos a la Meridiana en les pròximes setmanes per part dels CDR, segons ha dit aquest dimecres el tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle. Durant la comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció, Batlle ha explicat que l'ANC va comunicar el passat cap de setmana talls diaris de tres hores fins al dia 28 de febrer de l'any que ve. Després que el departament n'informés el consistori el diumenge 8 de desembre, la institució va presentar al·legacions a Interior demanant que no permeti els talls.

Fonts del departament asseguren a l'ACN que en qualsevol cas el departament no autoritza manifestacions sinó que és simplement el receptor de les comunicacions.

Des d'Interior també indiquen que en tot cas la comunicació d'una manifestació pot abastar fins a 30 dies de protesta continuada, i que si sobrepassa aquest període cal fer una nova comunicació.

Batlle considera la comunicació de l'ANC "un disbarat" i per això ha explicat que des de la Guàrdia Urbana s'ha fet un informe "absolutament negatiu" demanant a Interior que es "deneguin" les concentracions pels "perjudicis" que, diuen, ocasionen.

"Estem a l'espera que Interior respongui a les al·legacions que hem fet", s'ha limitat a dir Batlle, repetint que els talls previstos són "un autèntic abús". En cas que les al·legacions no siguin considerades, ha avançat, el consistori mirarà quines altres "accions" pot fer.



Proposició del PP, rebutjada



El tinent d'alcaldia ha fet aquesta explicació davant una proposició del PP que demanava al govern municipal les accions "necessàries" perquè no hi hagi més talls diaris sense autorització a la Meridiana i altres vies.

El PSC, però, ha votat en contra la proposició perquè, segons ha argumentat Batlle, els populars han criticat la "inacció" del consistori fins ara, un extrem que el regidor nega.

"No podem afectar més la marca Barcelona", ha demanat el regidor del PP Josep Bou, que ha lamentat que hi hagi "grups que alteren la convivència i acampen sense més". Tant Cs com Barcelona pel Canvi han fet costat a Bou i s'han expressat en termes similars.

Francisco Sierra, de Cs, ha dit que "una cosa és el dret a protestar i l'altre el dret a entorpir la circulació i la vida dels barcelonins". Eva Parera, de Barcelona pel Canvi, ha argumentat que és un fenomen "preocupant". "Tothom té el dret a manifestació però ha de seguir uns canals", ha assenyalat.

Per contra, des de JxCat i ERC han defensat el dret a protesta i han recordat que on el PP veu un "tap" perquè no passin els vehicles hi ha un "motiu" al darrere. "Hem d'anar a l'arrel del problema", ha reivindicat el republicà Jordi Coronas. "Es diu dret a protesta davant de sentències injustes", ha afegit Jordi Martí, de JxCat.

La proposició del PP ha estat rebutjada en comissió amb els vots contraris dels dos partits al govern, BComú i PSC, i els partits independentistes i els favorables dels populars, Cs i BcnCanvi.