L'Audiència Nacional rebutja jutjar Trapero a Barcelona

L'Audiència Nacional ha rebutjat jutjar l'exmajor dels Mossos Josep Lluís Trapero a l'Audiència de Barcelona, com demanava la seva defensa, després que la Fiscalia s'oposés a modificar la seva acusació per un delicte de rebel·lió pel de sedició, almenys fins que s'iniciï la vista oral.

Segons van confirmar ahir fonts jurídiques i va avançar La Razón, la secció primera penal ha respost així a la sol·licitud de la defensa de Trapero, que exerceix Olga Tubau, que fos jutjat per l'Audiència de Barcelona per un delicte de sedició i no de rebel·lió, per entendre que aquest és el tribunal competent, un cop el Suprem va descartar que els líders del procés «perseguissin» la secessió de Catalunya. Per això, abans que la sala decidís, l'advocada de Trapero va demanar que es preguntés a la Fiscalia si mantenia la seva acusació per un delicte de rebel·lió o el modificava a sedició, d'acord amb la sentència del cas del procés del Suprem, que va descartar la rebel·lió.

La Fiscalia es va pronunciar sobre la petició la setmana passada responent que no té previst «en aquest moment processal» modificar la seva acusació per a Trapero, «sense perjudici del que resulti després iniciar-se el judici oral», que finalment es farà a l'Audiència Nacional com era previst. Fa unes setmanes, la fiscal general de l'Estat, María José Segarra, va assegurar que el ministeri públic tindria en compte les «reflexions» del Suprem en la seva sentència i es va obrir a canviar de rebel·lió a sedició la seva acusació contra Trapero, encara que en el tràmit de conclusions definitives al final del judici. L'Audiència Nacional té previst jutjar Trapero, així com a l'exdirector dels Mossos Pere Soler, l'exsecretari general d'Interior César Puig i la intendent de la policia autonòmica Teresa Laplana, entre els dies 20 de gener i 19 de març vinent. En el seu escrit de conclusions provisionals, la Fiscalia demana onze anys de presó per a Trapero per un delicte de rebel·lió perquè el considera una «peça clau» per portar a terme els plans secessionistes del Govern, ja que va facilitar la celebració de l'1-O i no va impedir els incidents en els escorcolls del 20-S.