Localitzen mort un testimoni del doble crim del pantà de Susqueda

Els Mossos d'Esquadra han localitzat mort a la zona de l'embassament de Susqueda propera a la barraca on residia des de feia anys Bartomeu Soler, qui estava a l'embassament el 24 d'agost del 2017, el dia en què van assassinar una parella de joves, però que va assegurar estar pescant i no haver vist ni sentit res.

El cos de Soler, de 67 anys, va ser localitzat per una persona que anava a veure'l ahir, després de no saber res d'ell durant dies. En trobar el cos, a la zona de la Font del Borni, sota una espècie d'escala que portava a un arbre en el qual hi havia una soga penjada, va trucar el 112 i els Mossos d'Investigació de Santa Coloma de Farners es van dirigir al lloc, on van trobar una nota de comiat a la barraca.

A la nota, datada el 16 de novembre, Soler, que vivia com un ermità a la barraca feta per ell mateix als marges de l'embassament, donava els seus motius per suïcidar-se i deia que s'anava amb el seu gos, que havia mort temps enrere.

Els mossos van localitzar la soga, però aquesta es trobava a terra, de manera que la principal hipòtesi que estudien és que va morir quan s'anava a suïcidar.

Els agents estan pendents de saber els resultats de l'autòpsia que haurà de determinar de què va morir i quan, ja que, tenint en compte la data de la nota, podia fer gairebé un mes que havia mort o potser va seguir viu però sense possibilitat de moure's i va morir dies després.

L'aixecament del cadàver es va fer gràcies a l'ajuda dels Bombers de la Generalitat perquè estava en una zona de difícil accés. Com que no es van trobar indicis de violència i hi havia clars signes que la seva intenció era suïcidar-se, sumat a la nota, els investigadors han de comprovar que la lletra de la nota correspon a la del finat amb d'altres escrits seus i, al costat dels resultats de l'autòpsia, lliuraran unes diligències informatives al jutjat que porta el cas.

Bartomeu Soler, que feia uns cinc anys que vivia a la barraca de fusta, es trobava al pantà el dia que van assassinar a trets Marc Hernández, de 23 anys, i Paula Mas, de 21, el 24 d'agost del 2017, els cossos dels quals no van aparèixer fins un mes després.

Els investigadors li van prendre declaració i van confirmar que, efectivament, com va declarar, el dia dels fets estava pescant i que ni va veure la parella, ni l'únic sospitós del doble crim, Jordi Magenti, ni va sentir els crits i els quatre trets perquè pescava amb uns auriculars posats.