Els Mossos preparen un dispositiu perquè el clàssic de futbol se celebri amb normalitat

Els Mossos d'Esquadra estan dissenyant un dispositiu de seguretat per al clàssic entre el FC Barcelona i el Reial Madrid de dimecres que ve, que aquest any, davant la protesta convocada per Tsunami Democràtic, modularan perquè el partit es pugui celebrar amb normalitat.

Tsunami Democràtic ha convocat a través de les xarxes socials una concentració als afores del Camp Nou el 18 de desembre, hores abans de la celebració del clàssic, a més d'altres accions no detallades en què participarien espectadors del partit, per protestar per la condemna a la cúpula del procés. Segons han informat fonts policials, els Mossos d'Esquadra estan dissenyant, com per a cada clàssic, un dispositiu per garantir la seguretat en el partit, catalogat per la Federació Espanyola de Futbol d'alt risc, com és habitual en els enfrontaments entre Barça i Madrid. Aquesta vegada, en què el clàssic coincideix amb la protesta de Tsunami Democràtic, el dispositiu s'anirà adequant i modulant en funció de les necessitats que vagin sorgint en la jornada, per garantir que el partit es pugui celebrar amb normalitat i no es produeixin incidents, segons les fonts.

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va assegurar ahir que l'executiu català buscarà «garantir els drets de tothom» durant el partit que enfrontarà Barcelona i Madrid, de manera que el partit es desenvolupi amb normalitat i que al mateix temps puguin portar-se a terme les mobilitzacions convocades.

En un comunicat difós ahir, l'organització anònima Tsunami Democràtic, investigada per l'Audiència Nacional per terrorisme, assegura que fins ara més de 18.000 persones s'han inscrit per diversos canals per participar en aquest acte de protesta per la sentència del procés, que s'ha convocat a les 16:00 hores, quatre abans de l'inici del partit.

Com que es tracta d'una plataforma anònima, Tsunami Democràtic, com en una les seves convocatòries anteriors, no ha comunicat a la Direcció General d'Administració de Seguretat la protesta que han anunciat als voltants del Camp Nou el 18 de desembre, de manera que l'administració no pot plantejar un canvi d'emplaçament.