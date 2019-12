Els naixements a Espanya cauen a mínims històrics

Entre el gener i el juny d'aquest any a Espanya només han nascut 170.074 nens, el que suposa la xifra més baixa registrada des de 1941, primer any en el que hi va haver dades.

A més, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), en el primer semestre d'aquest any han mort 215.478 persones, el que dóna un saldo vegetatiu negatiu (diferència entre naixements i defuncions) de 45.404 persones, una xifra que consolida la caiguda iniciada el 2015.

En termes percentuals, segons les Estadístiques de el Moviment Natural de la Població (MNP), entre gener i juny, els naixements s'han reduït un 6,2% en comparació del mateix període del 2018 i, tot i que les defuncions també han disminuït, en aquest cas un 5,4%, han mort més persones de les que han nascut.

El nombre de naixements registrat en el primer semestre també ha consolidat la tendència a la baixa dels últims anys, que només es va interrompre el 2014 amb un lleu augment, recalca Estadística.

En la seva anàlisi de l'evolució de la població, subratlla que els naixements de mare estrangera suposen el 21,5% de total, enfront del 20,1% del primer semestre del 2018.

Si el desglossament de les dades es fa per comunitats s'observa que els naixements només van augmentar en la primera meitat de 2019 a La Rioja (5,9%).

Mentre que els majors descensos els van protagonitzar les ciutats autònomes de Melilla, amb una caiguda de 27,6%, i Ceuta (22,6%) juntament amb el Principat d'Astúries (12%).

El nombre de defuncions es va reduir en totes les regions encapçalades per Andalusia (9,2%), la ciutat autònoma de Melilla (8,3%) i Canàries (8,1%).

Això no obstant, si s'analitza el saldo vegetatiu per regions, aquest va ser positiu en la Comunitat de Madrid, on els naixements van superar en 2.840 a les morts, la Regió de Múrcia (354), Illes Balears (219) i Melilla (219) i Ceuta (119).

Per contra, els majors saldos vegetatius negatius es van donar a Galícia, comunitat en la qual les defuncions van superar en 8.426 als naixements, Castella i Lleó (8.007) i Comunitat Valenciana (5.287).

En l'estadística difosa aquest dimecres l'INE també inclou dades de matrimonis, que han disminuït un 1,2% entre gener i juny, període en el qual 71.980 parelles han contret matrimoni.

Els que més es casen són els gallecs, amb un augment del 18,1% dels matrimonis, i els de Ceuta (12,7%), mentre que els descensos més acusats són els de Cantàbria (13%) i Múrcia (8, 3%).