Òmnium organitza una excursió pels centres penitenciaris dels activistes i polítics empresonats

Òminium Cultural organitza dissabte, 14 de desembre del 2019, una sortida anomenada «Entre Barrots» que visitarà els tres centres penitenciaris catalans on hi ha presos independentistes. La ruta començarà a la presó del Catllar, a Tarragona, seguirà per Puig de les Basses, a Girona, i acabarà a la presó bagenca de Lledoners. La sortida tindrà un preu de 25 euros. La ruta serà amenitzada per una orquestra de 14 músics que interpretaran peces conegudes. A Lledoners, última parada d'«Entre Barrots», s'assistirà al ja clàssic Joan Bonanit i tot seguit es tornarà en autobús cap a Barcelona. Per participar a l'activitat cal apuntar-se al número de telèfon 657 93 98 71 i portar carmanyola per dinar.

La previsió horària arranca a 2/4 de 9 del matí, amb sortida de la plaça de Sants. A 2/4 d'11 s'arribarà al Catllar (on està reclosa Carme Forcadell). A les 12, se sortirà cap a a Puig de les Basses (on és Dolors Bassa). A 2/4 de 2, es pararà a l'àrea del Montseny per dinar de carmanyola. A 3/4 de 3 es reprendrà el viatge, que culminarà a 2/4 de 4. A les 5 s'iniciarà el trajecte cap a Lledoners (7 presos independentistes), on s'arribarà a les 7 de la tarda. A 2/4 de 9, s'escoltarà Joan Bonanit i a les 2/4 de 10 es preveu arribar a Barcelona.