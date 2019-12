El Parlament rebutja les lleis de Cs i el PPC per acabar amb el model d'immersió lingüística a l'escola

El ple del Parlament ha rebutjat aquest dimecres sengles proposicions de llei presentades per Cs i el PPC per modificar la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) i, entre altres mesures, acabar amb el model d'immersió lingüística en català que hi ha actualment. JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i la CUP han unit els seus vots per impedir que les iniciatives de Cs i PPC prosperessin i cap de les dues lleis no ha superat el debat a la totalitat.

El text de Cs pretenia fixar per llei un mínim del 25% d'hores lectives en castellà i limitar al 40% les assignatures en català, la qual cosa suposaria que almenys una de cada quatre hores lectives es desenvolupin en castellà. A més, el grup taronja volia donar llibertat als alumnes per utilitzar el material didàctic "en qualsevol de les llengües d'aprenentatge", excepte en el cas d'assignatures de llengua i literatura, que s'impartirien en l'idioma respectiu.

La diputada Sonia Sierra, que ha defensat aquesta iniciativa, ha titllat d'"injust" l'actual model d'immersió perquè considera que "perjudica tant els alumnes catalanoparlants com els castellanoparlants" i provoca que "molts alumnes percebin el català com a una llengua d'imposició", la qual cosa no els predisposa a aprendre'l. "És classista i tremendament injust", ha insistit.

Pel que fa al text del PPC, establia un mínim del 25% de les classes en castellà i incloïa la casella perquè els pares puguin escollir l'idioma de l'educació que reben els seus fills.

El popular Daniel Serrano ha afirmat que la seva llei defensa "la igualtat d'oportunitats" i no "que el separatisme imposi a la resta de catalans un monolingüisme que no vol per als seus fills". Serrano ha mantingut que la immersió lingüística en català "exclou l'espanyol" i que això "atempta contra els drets de tots els catalans". A més, ha acusat l'escola catalana de ser "un programa de control i sotmetiment" de la població que busca "l'homogeneïtzació, l'aïllament i el control polític".