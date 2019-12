PSOE i ERC diuen que avancen en propostes per «canalitzar» el conflicte

Els equips negociadors del PSOE i ERC van constatar ahir «avenços» en la definició dels instruments necessaris per canalitzar el conflicte polític sobre el futur de Catalunya. En un comunicat conjunt, les dues formacions van comprometre's a abordar des del «respecte» i el «reconeixement institucional mutu» el conflicte.

Després de la tercera reunió, tant els socialistes com els republicans van aplaudir el clima de «cordialitat» i van concretar que va abordar-se amb «coincidències notables» la recuperació de drets socials, civils i laborals.

La reunió, que es va fer a la sala de la comissió de govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), va durar dues hores i trenta minuts. Tant la trobada prèvia de dilluns com la d'ahir van celebrar-se envoltades de discreció.

De fet, inicialment s'havia comunicat a la premsa que la reunió d'avui seria al voltant de les 12 del migdia i finalment va arrencar a les 10 h. A les 12 h es va permetre a la premsa l'enregistrament d'imatges del final de la trobada.

La trobada d'ahir va fer-se l'endemà que la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, avisés en roda de premsa el PSOE que l'acord és «lluny» i que és «impossible» que es pugui tancar abans de Nadal o de Cap d'Any.

De fet, Vilalta va dir que ERC assistiria a la reunió en tres objectius: concretar la taula de negociació entre Catalunya i l'Estat, exigir respecte per les institucions catalanes i els seus representants i reiterar que no es pot negociar amb «presses».

Els equips negociadors van ser formats pels dirigents dels partits habituals en les darreres cites. Així, pel que fa als socialistes hi havia el secretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos; la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, i el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa. Per part d'ERC, hi van ser la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta; el diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián i el president del consell nacional d'ERC, Josep Maria Jové.