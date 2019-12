El Quartet de Normandia acorda impulsar un alto el foc a l'est d'Ucraïna

El Quartet de Normandia, format per Rússia, Ucraïna, França i Alemanya, va acordar dilluns després d'una reunió a París, la capital francesa, impulsar l'aplicació real de l'alto el foc a l'est d'Ucraïna.

«Les parts es comprometen a la implementació completa i exhaustiva de l'alto el foc, reforçat per la posada en marxa de totes les mesures necessàries per donar suport a aquesta fi abans que finalitzi l'any 2019», va indicar el Quartet en un comunicat difós per la presidència francesa.

Després de la reunió, que va tenir lloc en un context que el portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, va qualificar de «dinàmica positiva», les parts van indicar que «donaran suport al desenvolupament i la implementació d'un pla actualitzat de desminatge a partir de la base de la decisió del Grup de Contacte Trilateral sobre les activitats de desminatge, que data del 3 de març del 2016».



Grup de Contacte Trilateral

El text assegura, a més, que donaran suport a l'acord establert pel Grup de Contacte Trilateral -format per representants de Rússia, Ucraïna i l'Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE) - en tres zones de retirada addicionals per tal d'aconseguir la retirada de les tropes abans del març del 2020.

«Han instat el Grup de Contacte Trilateral a facilitar l'alliberament i l'intercanvi de presoners abans que s'acabi l'any basant-se en el principi de 'tots per tots' [...] amb el benentès que les organitzacions internacionals, incloent-hi el Comitè Internacional de la Creu Roja, tindran accés complet i incondicional als detinguts», assenyala el document.

Així mateix, van destacar que donaran suport un acord fixat en un període de 30 dies sobre els llocs establerts al llarg de la línia de contacte basant-se primordialment en criteris humanitaris.

Les parts van tornar a comprometre's amb els Acords de Minsk, que van ser signats el 2015 i són considerats clau per la Unió Europea per resoldre el conflicte.

«Els països expressen el seu interès a arribar a un acord dins el format de Normandia i el Grup de Contacte Trilateral sobre tots els aspectes legals de l'estatus especial per a àrees determinades de Donetsk i Lugansk tal com s'estableix en el paquet de mesures per a la implementació dels Acords de Minsk del 2015 per garantir el seu funcionament de manera permanent», van explicar.