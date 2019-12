El rei Felip VI designa Pedro Sánchez com a candidat a president d'Espanya per tercera vegada

El rei Felip VI ha proposat Pedro Sánchez com a candidat a la presidència del govern espanyol un cop finalitzada la ronda de consultes que ha mantingut entre dimarts i dimecres amb els representants de 18 partits amb representació al Congrés -no hi han participat ERC, la CUP, EH Bildu i BNG-.

Ho ha transmès a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, després de l'entrevista que tots dos han mantingut al Palau de la Zarzuela aquest vespre. Batet ha comparegut a la cambra baixa per comunicar la proposta i no ha aclarit encara la data de la sessió d'investidura, a l'espera de les negociacions de PSOE i ERC. "Caldrà veure com evolucionen les negociacions", ha dit Batet, que ha remarcat que la intenció és anar a una "candidatura exitosa".