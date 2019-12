Surten a la llum informes del Pentàgon que critiquen l'acció a l'Afganistan

Diversos alts funcionaris del Departament de Defensa dels Estats Units han estat mostrant la seva preocupació i criticant l'estratègia duta a terme pels diferents governs de Washington en relació amb el seu paper durant la guerra de l'Afganistan, com va destapar dilluns The Washington Post. Gràcies al lliure accés que permet la Llei de Llibertat d'Informació, el diari es va fer ressò de 600 entrevistes que l'organisme estatal encarregat de la reconstrucció de l'Afganistan va fer temps després que els Estats Units envaïssin el país el 2001 com a resposta a l'atac contra les Torres Bessones i el Pentàgon l'11 de setembre d'aquell mateix any.

«Estàvem desproveïts d'una comprensió fonamental de l'Afganistan; no sabíem què fèiem», va manifestar el 2015, entre d'altres, el general de l'Exèrcit dels Estats Units Douglas Lute, a qui el mateix George W. Bush va atorgar un paper central en les guerres de l'Iraq i l'Afganistan.