Trump afronta els càrrecs d'abús de poder i obstrucció al Congrés

Els legisladors demòcrates de la Cambra de Representants van revelar els dos càrrecs per a un judici polític al president nord-americà, Donald Trump: abús de poder i obstrucció al Congrés, de manera que aboquen el país a una escenificació teatral de la seva aguda polarització.

Com a conseqüència, Trump passa a la llista històrica com el quart mandatari a afrontar càrrecs polítics per un procés de destitució des de la creació dels Estats Units després d'Andrew Johnson el 1868 i Bill Clinton el 1998, tots dos absolts pel Senat; i Richard Nixon, que va renunciar al càrrec el 1974 abans que conclogués el procediment.

«Els fets són incontestables, és una qüestió de deure», va assegurar el demòcrata Adam Schiff, el president de comitè d'Intel·ligència de la cambra baixa, que va liderar la investigació del judici polític. L'anunci formal dels dos càrrecs va ser realitzat pel president del comitè judicial de la mateixa cambra, Jerry Nadler: «Hem de ser clars. Ningú, ni tan sols el president, està per sobre de la llei», va destacar.

La contundent resposta de la Casa Blanca no es va fer esperar, que va acusar l'oposició d'anar en contra de la voluntat popular a les urnes. «Els demòcrates han volgut durant molt de temps capgirar els vots de 63 milions de nord-americans. Han determinat imputar el president Trump perquè no poden derrotar-lo legítimament a les urnes», va afirmar la portaveu presidencial, Stephanie Grishman.

Per a Grishman, l'anunci dels càrrecs polítics «no perjudica el president, perjudica els nord-americans, que esperen que els seus càrrecs electes treballin en el seu nom per enfortir el país».

A partir d'ara, comença la maquinària de successives votacions legislatives, que previsiblement seguiran línies partidistes i mostraran un cop més la dramàtica i aguda polarització política als EUA. En primer lloc, s'espera que el comitè judicial de la cambra baixa voti aquest setmana els càrrecs polítics contra Trump, que després es traslladaran al ple.

Més tard, la Cambra de Representants haurà de votar per formalitzar la imputació de càrrecs polítics contra Trump en una sessió per a la qual encara no s'ha fixat una data, tot i que s'espera que sigui abans del final d'any.

A continuació, el procés passaria al Senat, i allà el més probable és que fracassi, ja que els republicans tenen una majoria de 53 contra 47 i, a més, la destitució requereix el suport de dos terços la cambra.



Advertència de l'Iran

D'altra banda, el Govern de l'Iran va advertir ahir els seus ciutadans, i especialment els científics, que no facin viatges als Estats Units, i va destacar que s'exposen a «una detenció arbitrària i prolongada».

El ministeri d'Exteriors iranià va publicar un avís de viatge a la seva pàgina web en què demana als seus ciutadans que evitin viatjar al país nord-americà, fins i tot si és per participar en conferències. Així, va denunciar la «cruel i esbiaixada» legislació nord-americana «contra els iranians, especialment les elits» i les «detencions arbitràries i perllongades en condicions inhumanes».