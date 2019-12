Així serà la T-Familiar, la nova targeta de transport públic

L'Autoritat del Transport Metropolità ha aprovat aquest dijous per sorpresa la creació d'un nou bitllet multipersonal que s'anomenarà T-Familiar i donarà dret a fer 8 viatges per 10 euros i tindrà una validesa de 30 dies. El nou títol està pensat sobretot per a famílies de quatre persones que facin viatges ocasionals per a un trajecte d'anada i tornada i no per a d'altres de cinc, per exemple, ja que aleshores ja entrarien en la categoria de família nombrosa, segons ha explicat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. La T-Familiar entrarà en vigor a partir de l'1 de març i mentrestant, entre l'1 de gener del 2020 i el 29 de febrer es podrà seguir utilitzant la T-10 com a targeta de viatges de multipersonals.