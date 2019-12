Els Bombers donen per controlat l'incendi a la nau de Montornès del Vallès

Els Bombers van donar per controlat l'incendi a l'empresa de tractament de residus perillosos de Montornès del Vallès ahir poc després de les set de la tarda. En un primer moment, el cos calculava que s'arribaria a aquesta fase dijous a primera hora, però va avançar-se el termini pel fet que no hi va haver represes.

També va indicar que a través de l'empresa ja s'han iniciat les tasques per retirar i transvasar en dipòsits els dissolvents amb què treballa la planta i netejar els residus de la zona afectada. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra van anunciar que han obert una investigació per aclarir les causes de l'incendi, que ha cremat vuit dipòsits de 22.000 litres de dissolvent i dos més de 35.000 litres.

El foc va començar a primera hora del matí. A banda dels dipòsits de líquid, les flames també van afectar els reactors i la planta d'oficines de l'empresa. El foc també va afectar el riu Besòs, ja que el producte inflamable va acabar a l'aigua, i hi hauria hagut peixos morts. Durant el matí va caldre confinar el veïnat de diferents pobles de l'entorn del polígon. El cap d'intervenció dels Bombers, Eduard Martínez, va explicar que la intenció del cos és mantenir un dispositiu de control «tota la nit», atès que el que ha cremat és un líquid «altament inflamable» i cal garantir la seguretat «de la pròpia indústria i de les indústries del voltant».

D'altra banda, els Mossos d'Esquadra van anunciar que han obert una investigació per aclarir les causes de l'incendi. Efectius de la divisió de Policia Científica especialitzats en incendis estructurals es faran càrrec de la inspecció ocular.