Brussel·les preveu 100.000 milions per finançar la transició climàtica

La Comissió Europea vol mobilitzar 100.000 milions d'euros entre el 2021 i el 2027 per donar suport a la transició «irreversible» cap a una economia lliure d'emissions de diòxid de carboni a les regions comunitàries més dependents de la producció de combustibles fòssils. Brussel·les va presentar ahir el Pacte Verd Europeu, el seu full de ruta climàtic per als pròxims anys, que no obstant això no especifica quin serà el pressupost específic de l'anomenat Fons per a una Transició Justa. Les autoritats europees es reservaran aquesta xifra fins al gener, però fonts comunitàries parlen d'una forquilla d'uns 7.000 i 8.000 milions als quals els Estats podran afegir fons de cohesió o préstecs del Banc Europeu d'Inversions.

D'aquesta forma, l'Executiu comunitari confia que els diners inicials serveixin per mobilitzar inversions que superin els tres dígits. És a dir, que arribin a 100.000 milions d'euros per a tot el període comprès entre el 2021 i el 2027 i a compartir entre totes les regions europees que tindran accés a aquest fons.

Aquesta guardiola és un dels punts estrella del Pacte Verd Europeu amb el qual la Comissió vol guiar l'estratègia 'verda' del bloc. Es tracta d'un full de ruta que s'anirà materialitzant en els pròxims mesos a través de propostes legislatives, entre elles la primera llei climàtica europea, que l'Executiu comunitari presentarà al març per cristal·litzar en un text legal l'objectiu d'aconseguir la neutralitat climàtica a mitjan segle. En aquest context, Brussel·les vol que tota l'estratègia estigui guiada per una major ambició climàtica del bloc en matèria climàtica, que quedarà patent l'estiu del 2020 amb una revisió a l'alça de l'objectiu de reducció d'emissions de diòxid de carboni (CO2) per al 2030, que actualment és fixat en el 40%. Segons consta al Pacte Verd Europeu, la Comissió preveu establir-lo entre el 50% i el 55%, un increment que exigirà la revisió de totes les normatives aprovades durant els últims anys per repartir els esforços mentrestant entre les capitals europees com entre els diferents sectors industrials.

Dins d'aquestes modificacions legislatives figura la reforma del sistema europeu de comerç d'emissions per encarir el preu de les emissions. El sector marítim, fins ara exclòs, passarà a formar part del sistema, en el qual a més es reduiran els crèdits gratuïts que es concedeixen a les aerolínies.

La Unió Europea acompanyarà tots els seus esforços amb un major activisme en l'àmbit internacional per animar altres països a incrementar la seva ambició en la lluita climàtica a través d'una diplomàcia verda centrada en «convèncer i donar suport» a altres països a assumir un paper més actiu en aquest àmbit.