Les diferències entre el règim ordinari i l'obert

?El règim ordinari o segon grau penitenciari és el que reben la majoria de presos i el pas posterior al règim tancat o primer grau. No permet sortir a l'exterior però a la llarga es pot flexibilitzar, segons les circumstàncies dels presos, aplicant els articles 100.2 i 117 del reglament. Això pot comportar permisos i la sortida del centre penitenciari per treballar, com ha estat el cas de l'exdirigent de CDC Oriol Pujol i el d'Iñaki Urdangarin. El tercer grau, o règim obert, és aquell en el qual el pres està en una situació de semillibertat: pot sortir a l'exterior i només ha de tornar a la presó per fer-hi nit.