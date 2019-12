L'incendi a Montornès provoca la mort de nombrosos peixos al riu Besòs

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) qualifica de ''molt alt'' l'impacte ecològic al riu Besòs que ha tingut l'incendi de la nau industrial de Montornès del Vallès. L'aigua de l'extinció del foc va arribar al riu i ha provocat la mort de nombrosos peixos, carpes, bagres i anguiles –una espècie que al Besòs està en perill d'extinció-.

Tècnics de l'ACA, que ja van agafar mostres aquest dimecres, han tornat agafar mostres del riu aquest dijous per comprovar a través de l'aigua i els sediments, l'efecte a les espècies i animals que s'hagin pogut veure afectada. Segons ha explicat el director de Coordinació Territorial de l'ACA, Diego Moixó, en una entrevista a TV3, els resultats no es tindran fins la setmana vinent.

L'ACA i el Consorci Besòs Tordera estudiaran si és possible emprendre mesures per accelerar la recuperació del riu. Moixó ha assegurat que ''no és fàcil'' però que un riu és un ''sistema dinàmic'' i confia en que la recuperació sigui positiva. Ha posat en valor el treball que s'ha fet els darrers anys per millorar la qualitat del riu Besòs.

Moixó considera que hores d'ara no hi ha indicis que l'incident pugui constituir un delicte ecològic. Tampoc ha posat en dubte les mesures de seguretat dels Bombers ja que considera que en casos com el de Montornès, la seguretat és prioritària. ''No podem dir que sigui culpa de ningú'' ha dit Moixó.

Des de l'ACA també es recorda que no es pot agafar aigua del riu, tampoc pel reg . De fet, recomana que tampoc no en beguin els animals, però recorda que l'alerta no inclou l'aigua de boca. Per això, l'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha assegurat que es començaran a retirar els animals morts per evitar que altres espècies, sobretot ocells, puguin ingerir peixos contaminats.