Els Mossos d'Esquadra estan convençuts que el clàssic es podrà jugar amb normalitat

Els Mossos d'Esquadra estan convençuts que el clàssic entre el FC Barcelona i el Reial Madrid de dimecres que ve 18 de desembre es podrà jugar amb normalitat, tot i la protesta convocada per la plataforma anònima Tsunami Democràtic tant a l'exterior com a l'interior de l'estadi blaugrana.

Tsunami Democràtic, investigada per l'Audiència Nacional en una causa per terrorisme, ha convocat a través de les xarxes socials una concentració als afores del Camp Nou dimecres que ve, hores abans de l'inici del clàssic, a més d'altres accions no detallades en què participarien espectadors del partit, per protestar per la condemna a la cúpula del procés.

Segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra, la policia catalana prepara un ampli dispositiu per a aquest partit d'alt risc, com tots els Barça-Madrid, amb el convenciment que el partit es jugarà amb plena normalitat, perquè no han detectat cap element objectiu que els faci pensar el contrari.

Els Mossos consideren que no hi haurà problema per garantir l'arribada a l'estadi de l'autocar amb els jugadors del Reial Madrid, ja que assegurar l'itinerari des de l'hotel fins al recinte esportiu no comporta cap complicació tècnica, segons les fonts.