Precinten una pizzeria de Madrid amb rates i insectes «campant al seu aire»

La pizzeria del barri de Las Letras de Madrid que va ser precintada ahir al detectar-se rates i diversos insectes en el seu interior no disposava de llicència ni declaració responsable per a exercir activitat hostalera, segons han explicat a Europa Press fonts municipals.

La Policia Municipal de Madrid va detectar greus deficiències higièniques sanitàries en aquesta pizzeria al comprovar que hi havia rates i diversos insectes "campant al seu aire".

Segons han explicat a Europa Press fonts del cos municipal, una patrulla es va desplaçar a aquest local ubicat al número 7 del carrer Príncipe sobre les 4.42 hores després de rebre un avís de Policia Nacional, que el local estava obert i funcionant.

Així, els agents de Policia Municipal van accedir a l'establiment, de grans dimensions, i van constar que hi havia "greus deficiències" higienicosanitàries, amb diverses rates i insectes recorrent el local.

Per tant, es va cursar la personació de grups tècnics-sanitaris que van inspeccionar el local i es va informar per part d'aquest treballador als propietaris del negoci de la situació, però es van negar a comparèixer.

Per la seva banda, la delegada de l'àrea de Seguretat i Emergències de l'Ajuntament de Madrid, Inmaculada Sanz, ha indicat que es va procedir al precinte del local després de trobar-se en el seu interior unes "circumstàncies que per descomptat no eren les adequades a nivell sanitari".