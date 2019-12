Quim Torra colla ERC per a l'autodeterminació

El president de la Generalitat, Quim Torra, va afirmar ahir que espera que ERC i la resta de diputats sobiranistes facin «honor» al compromís subscrit d'exercir l'autodeterminació «com més aviat millor», en plena negociació entre Esquerra i PSOE per a la investidura.

Torra es va expressar així en la sessió de control al Govern al Parlament durant la rèplica al president del grup d'ERC, Sergi Sabrià, l'endemà de la reunió dels republicans amb el PSOE per intentar arribar a un acord per a la investidura del president en funcions, Pedro Sánchez.

El president de la Generalitat va remarcar que les tres forces independentistes van acordar al Parlament treballar en un «gran acord nacional per abordar la llibertat, l'amnistia –dels polítics presos– i l'exercici del dret a l'autodeterminació en el termini més breu possible». «El vam votar tots els diputats –sobiranistes– d'aquesta cambra i estic segur que faran honor d'aquest compromís», va afegir Torra.

Després de la tercera reunió pública de PSOE i ERC sense acord però amb «avenços», els republicans van aprofitar el ple de Parlament per valorar aquestes negociacions. Sabrià va defensar que cal aprofitar l'«oportunitat històrica» de fer seure l'Estat en una taula de negociació per abordar el «conflicte polític» català: «No podem renunciar-hi», va subratllar. El republicà va assegurar que aquestes converses amb el PSOE les volen «compartir amb la resta d'actors» de l'independentisme. I, dirigint-se a Torra, va remarcar: «Avui gairebé tots som en el mateix punt, cadascun amb els seus matisos, perquè la pluralitat és això i és el que ens ha permès avançar sempre. Es tracta de saber sumar i no fer-nos tremolar els uns als altres amb moviments a curt termini». «Donem-nos una oportunitat, fem que es moguin», va resoldre Sabrià, que va precisar que no té «pressa» i que «si no es mou res» ERC mantindrà el «seu no rotund» a Sánchez.

Torra, per la seva banda, el va respondre expressant la posició de la Generalitat, i va recordar les diferents resolucions i acords subscrits pels partits independentistes en el sentit d'exercir el dret a l'autodeterminació, demanar mediació internacional i propugnar l'«amnistia» dels sobiranistes presos. En un torn posterior, durant la rèplica a una pregunta d'Albert Batet (JxCat), el president català va remarcar també que és una «setmana decisiva» per la propera resolució del Tribunal de Justícia de la UE sobre la condició d'eurodiputat del líder d'ERC, Oriol Junqueras, que afectaria també els casos de Carles Puigdemont i Antoni Comín, que van ser candidats de JxCat. «Tres eurodiputats poden adquirir els seus drets; comparteixo l'esperança que sigui així, que la immunitat serà guanyada», va dir.