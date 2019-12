Sánchez accepta l'encàrrec de Felip VI de sotmetre's a la investidura al Congrés

El president del Govern espa-nyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, va acceptar ahir l'encàrrec del rei Felip VI de sotmetre's a la investidura després de la ronda de consultes.

El líder del PSOE va explicar que a partir de la setmana que ve trucarà a tots els presidents autonòmics, incloent-hi el de la Generalitat, Quim Torra, «per compartir amb ells el desig de poder tenir com més aviat millor un govern».

A més a més, en una compareixença a Moncloa ahir al vespre, Sánchez també va dir que la portaveu socialista, Adriana Lastra, es reunirà amb «tots» els partits amb representació al Congrés. Això també inclouria Vox o EH Bildu, formacions amb qui els socialistes havien evitat reunir-se. Sánchez va afirmar que el PSOE té «ànim» de «culminar amb èxit» les negociacions amb ERC i va agrair l'actitud dels republicans.

El líder socialista va afirmar que si arriben a un acord serà «públic» i «emparat pel marc constitucional», però va defensar que les converses han de ser «discretes». El president del govern espanyol en funcions també va explicar que dilluns convocarà el president del PP, Pablo Casado, per mantenir una reunió al Congrés i també convocarà la portaveu de Cs a la cambra baixa, Inés Arrimadas.

Per la seva part, el líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, va dir que les negociacions per a la investidura «caminen en la bona direcció» i que el PSOE i ERC «s'estan esforçant» per arribar a un acord. «Crec que més tard o més d'hora hi haurà acord», va afirmar Iglesias, que va assegurar que és «optimista».

Tanmateix, Iglesias va demanar «prudència» perquè «encara queda molt per fer». En roda de premsa al Congrés ahir a la tarda després de la ronda de consultes amb el rei Felip VI sobre la investidura, Iglesias va opinar que «seria bo» que la investidura fos abans d'acabar l'any però va remarcar que cal «respectar els temps» de cadascun i, si cal, serà al gener.

«Preferim que la investidura sigui abans, però som conscients que implica la negociació amb altres. No podem decidir unilateralment els temps», va dir el líder de Podem, que va afegir que el que és «important és que hi hagi Govern a Espanya».