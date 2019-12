Torra considera que Sánchez no soluciona «res» amb una trucada enmig d'una ronda de 17 presidents autonòmics

El president de la Generalitat, Quim Torra, considera que Pedro Sánchez no soluciona "res" amb una trucada enmig d'una ronda de 17 presidents autonòmics. Així ho han explicat fonts properes al cap del Govern consultades per l'ACN, aquest dijous al matí. Torra sosté que "el problema és no una trucada", i que cal "respecte institucional", a més de bilateralitat entre Catalunya i l'Estat.

El cap de l'executiu exigeix al candidat a la presidència del govern espanyol el reconeixement dels subjectes polítics, a més d'una "proposta democràtica" per donar sortida a l'autodeterminació i la fi de la "repressió". Finalment, Torra apunta que cal que tothom estigui "a l'altura del moment polític", i encari el conflicte "amb valentia i coratge, i no amb gestos buits i eixorcs".

Sánchez va acceptar ahir al vespre l'encàrrec del rei Felip VI de sotmetre's a la investidura, després de la ronda de consultes. El líder del PSOE va explicar que, a partir de la setmana que ve, trucarà tots els presidents autonòmics -inclòs Torra- "per compartir amb ells el desig de poder comptar com abans millor amb un govern".



Intents fallits



El gabinet del president de la Generalitat ha fet trucades reiterades a Sánchez des que va sortir la sentència de l'1-O. Des de la Moncloa, però, mai han arribat a posar en contacte el líder del PSOE amb Torra, argumentant que estava "reunit" i que ja retornaria la trucada "més tard".

Torra ja va dir -amb sarcasme- al líder del PSC, Miquel Iceta, en una sessió de control del 23 d'octubre, que li passés el telèfon quan hi tingués Sánchez: "Passi-me'l i així podré parlar amb ell". El president del Govern havia trucat aleshores el president espanyol en funcions en cinc ocasions, sense èxit. El 21 d'octubre Torra va oferir a Sánchez reunir-se aquell mateix dia aprofitant que el líder socialista estava a Barcelona. El candidat del PSOE no va atendre la petició.

Avui mateix la cap de files de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha opinat que la futura trucada de Sánchez a Torra "no ha de ser motiu de satisfacció". "No convertim en extraordinari el que és ordinari, perquè normalitzem el que no és normal", i "és una qüestió de mínims", ha apuntat en una entrevista a Catalunya Ràdio.