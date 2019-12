Hongria, Polònia i Txèquia posen condicions per reduir emissions

Els primers ministres d'Hongria, la República Txeca i Polònia van posar ahir condicions per sumar-se a l'objectiu que la Unió Europea elimini les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle per al 2050, com ara un major suport financer procedent del bloc per a aquesta transició i que l'energia nuclear en formi part.

«Hongria està preparada per adherir-se a l'acord sobre l'objectiu de neutralitat climàtica de la UE, però hem d'evitar que els buròcrates de Brussel·les facin que els països pobres i la gent pobra pagui. Necessitem garanties econòmiques», va expressar a la seva arribada a la cimera Viktor Orban.

El seu homòleg polonès, Mateusz Morawiecki, va reivindicar que els costos de la transició energètica són més elevats en països com Polònia que en altres «més afortunats en el passat» perquè «van tenir l'oportunitat que les seves economies tinguessin un ventall de fonts energètiques».

En la mateixa línia, el primer ministre txec, Andrej Babis, va qualificar de «molt graciós» el fet que Àustria, un dels països que s'oposen que aquesta font d'energia formi part de la transició climàtica, «protesti» perquè hi ha centrals obertes alhora que compra a Praga una part dels seus excedents.

Per la seva part, les organitzacions mediambientals participants en la Cimera Social pel Clima van qualificar la COP25 de Madrid com una «farsa» que només serveix per tancar negocis i contribuir a «fer capitalisme verd», i van exigir un canvi «profund» del sistema i que no s'hi parli més de «sobiranes estupideses».

Coincidint amb la celebració de la Cimera de Clima (COP25) a Madrid, des del 2 de desembre fins aquest divendres 13 de desembre, en un altre punt de la capital, concretament a l'Edifici Multiusos de la Universitat Complutense de Madrid (UCM), va arrencar el dia 7 de desembre passat la Cimera Social pel Clima, més coneguda com la «contracimera».

En aquest esdeveniment, organitzat per diferents moviments indígenes, joves i organitzacions ecologistes, s'estan desenvolupant diferents xerrades i activitats per «dir el que no es diu en la COP oficial», segons membres d'Ecologistes en Acció.

Un membre d'aquesta organització, Tom Kucharz, va explicar que una de les principals mesures que han de dur a terme els líders mundials és la de «fer un canvi profund de sistema econòmic i energètic».