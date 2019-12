Joaquim Forn anuncia que deixa la política institucional

L'exconseller d'Interior Joaquim Forn ha anunciat aquest divendres que abandona la política institucional i ha alertat que consideraria un "error" que els polítics a la presó pel procés es converteixin en el centre de la negociació entre el Govern i el Govern central, encara que ha destacat que la negociació no pot eludir la situació política i judicial catalana.

"Penso que seria un error: el conflicte polític entre Catalunya i Espanya va més enllà dels presos", ha assegurat Forn des de la presó de Lledoners (Barcelona), en una entrevista a 'Vilaweb' que ha recollit Europa Press, en la qual a més ha defensat que en la negociació s'ha de parlar amb tothom i ha defensat la via del diàleg.

"S'ha de parlar amb tothom, fins i tot amb qui t'ha condemnat i perseguit", ha dit l'exconseller, qui a més ha anunciat que considera acabada la seva activitat política institucional, tant per la inhabilitació de 10 anys i mig que estableix la sentència condemnatòria als polítics per impulsar l'1-O, com perquè també creu que ja ha fet el que havia de fer durant el temps que va ser tant a l'Ajuntament de Barcelona com al Govern.

Però ha dit que podrà col·laborar i implicar-se en projectes polítics i socials perquè té consciència política des que tenia 12 anys, i uns ideals que assegura que no abandonarà.

Indult sí, amnistia no



Pel que fa a la proposta de les presons en les quals es troben els presos que rebin la classificació de segon grau, ha assegurat que mereixien el tercer grau perquè compleixen totes les condicions per obtenir-lo, i ha explicat que no demanarà l'indult però sí que acceptaria l'amnistia: "L'amnistia esborra el delicte i reconeix el conflicte".

Forn ha explicat que l'indult no el reclamaria perquè no demanarà permís ni perdó: "Nosaltres hem optat per la via de l'amnistia, però si he de complir la pena, la compliré. El que no faré és renunciar als meus drets".

La seva relació amb els altres presos



Sobre la seva relació amb els altres polítics a la presó, tant del seu partit com d'ERC, ha assegurat que estan units i que això els ha donat força i que, quan es viuen determinades situacions, "les grans diferències es minimitzen i les petites desapareixen", i que han establert uns llaços difícils de trencar.

En aquesta línia, l'exregidor de l'Ajuntament de Barcelona ha criticat la falta d'unitat entre els partits independentistes, així com "les estratègies excessivament tacticistes", i ha declarat que no està satisfet amb la resposta institucional a la sentència.

Ha valorat positivament les accions de Tsunami Democràtic, que ha destacat que s'han fet amb pacifisme i protesta no-violenta i, pel que fa a l'acció prevista per aquesta plataforma el 18 de desembre en el Barça-Madrid, l'ha qualificat de positiva: "S'han d'aprofitar els esdeveniments com aquest".