Junqueras manté el no a Sánchez si no hi taula de negociació entre governs

El president d'ERC, Oriol Junqueras, avisa el PSOE que es mantindrà el 'no' a la investidura de Pedro Sánchez si no hi ha una taula de negociació entre governs per parlar de tot, amb un calendari i uns mecanismes de compliment dels possibles acords. En una entrevista a 'La Razón', des de Lledoners, Junqueras assegura que ERC no està negociant la investidura sinó "buscant una solució democràtica al conflicte". "La pilota està a la teulada del PSOE i les terceres eleccions, també", ha alertat descarregant la responsabilitat als socialistes. Preguntat per JxCat, Junqueras creu que si hi ha un acord que fa replantejar el 'no' d'ERC a la investidura, JxCat també hi serà perquè "serà un bon acord per al país". "S'han de prioritzat els interessos de país, no intentar el desgast partidista", ha conclòs.

Junqueras ha afirmat que hi ha "l'oportunitat històrica" de seure a una taula per parlar del conflicte polític i que s'ha d'intentar tot i ser conscients de la situació i ser "escèptics" respecte al resultat.

Davant de les veus independentistes que defensen que l'autodeterminació no es negocia, Junqueras ha respost que parlar i negociar no és renunciar. "Jo no penso renunciar a les meves conviccions i objectius polítics, encara que m'hagin condemnat a 13 anys de presó. Estem disposats a anar a la presó per defensar les nostres idees, així que no accepto lliçons de ningú i no espero que el PSOE renunciï a treballar per la unitat d'Espanya, però hem de buscar una solució democràtica, per nosaltres un referèndum, que sigui acceptada per la immensa majoria dels catalans", ha defensat.

I concretament sobre la pintada del CDR Les Corts a la seu d'ERC amb el missatge 'L'autodeterminació és un dret, no es negocia', Junqueras ha replicat: "Estic a la presó i si volen parlar amb mi, a més de pintar, que ho facin. No acceptaré lliçons de compromís i constància. Els fets parlen per ells mateixos", ha afegit.

Preguntat per què li sembla la classificació en segon grau que han proposta les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric, Junqueras ho ha qualificat de "previsible" i ha afegit que tots els advocats els deien que amb condemnes tan altes el segon grau seria "el més probable". En tot cas, ha afegit que l'anomalia és tenir demòcrates a la presó per haver posat les urnes.