Troben mortes dues nenes de 5 i 6 anys en una casa de Girona

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort de dues nenes de 5 i 6 anys aquest divendres a Vilobí d'Onyar (Selva, Girona). El pare de les nenes ha trobat els cadàver a la casa, situada al nucli de Salitja. Tot apunta que la mare s'ha intentat suïcidar a l'AP-7, on ha saltat des d'un pont quan passava un camió que anava en sentit nord a l'altura de Salt, tot i que continua amb vida. Ara, els Mossos estan investigant si ha estat la mare qui ha matat les dues nenes.

Els serveis d'emergències s'han traslladat al punt de l'autopista per atendre la dona. Un helicòpter medicalitzat l'ha traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Fonts del centre sanitari han explicat que està en estat molt crític. Els cossos de les dues petites els ha trobat el seu pare poc després de la una del migdia quan tornava de treballar i de seguida ha trucat als Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) que han certificat la mort de les dues nenes. Una d'elles tenia 5 anys i l'altra 6, tot i que demà era el seu aniversari i n'hauria fet 7.

La família s'havia comprat la casa on s'han trobat els cadàvers a Salitja, però no tenien una relació gaire estreta amb els veïns ja que cap de les dues petites anava a l'escola del municipi, segons han informat fonts de l'Ajuntament. Mentrestant, agents dels Mossos d'Esquadra ja estan investigant a la casa de Salitja on s'han trobat les dues nenes mortes. També ha arribat la comitiva judicial.