Netanyahu deixarà l'1 de gener les seves carteres però encara serà primer ministre

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va anunciar ahir que deixarà la resta de carteres que ocupa a partir del proper 1 de gener però seguirà al capdavant del Govern. Així ha cedit així a la pressió després d'haver estat imputat per corrupció. Netanyahu, a més de ser primer ministre, també és al capdavant de les carteres de Sanitat, Assumptes Socials i Diàspora, i és també ministre d'Agricultura en funcions. La decisió es produeix tres setmanes després que el fiscal general, Avichai Mandelblit, l'imputés per suborn, frau i abús de confiança en tres casos per corrupció en els quals està implicat. Segons la premsa israeliana, Netanyahu ha informat de la seva decisió al Tribunal Suprem després d'un recurs presentat pel Moviment per al Govern de Qualitat sol·licitant que renunciés a la resta de càrrecs que ocupa. Així mateix, plantejava al Tribunal Suprem que ordeni a Netanyahu que dimiteixi com a primer ministre i designi un substitut temporal. Els advocats del mandatari han argumentat que la legislació israeliana permet que un primer ministre imputat per un delicte no té per què dimitir o abandonar cap dels seus llocs ministerials, però ha decidit malgrat això respectar els desitjos dels qui li exigeixen la seva renúncia.