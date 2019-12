El PSC proposa reformar l'Estatut i la Constitució «quan hi hagi majories»

El PSC aposta per reformar l'Estatut i la Constitució quan hi hagi les majories necessàries al Parlament i al Congrés. Es tracta d'una idea inclosa al document estratègic que el partit debatrà i votarà en el marc del 14è congrés que comença avui.

Concretament, el text assegura que el PSC «vol contribuir a fer una Espanya i una Catalunya més federals» i afegeix que «les noves formes de relació, decisió i la seva articulació han de ser fruit de reformes acordades entre forces catalanes, pactat a tot l'Estat i referendat pel conjunt de la ciutadania».

Un text que el PSC aprovarà enmig de les negociacions entre PSOE i ERC per a la investidura però, segons fonts del PSC, «el debat congressual no té res a veure amb les negociacions per a una eventual investidura».

En declaracions a Catalunya Ràdio, la presidenta del grup PSC-Units al Parlament, Eva Granados, va afirmar que seria una proposta a parlar amb el Govern de l'Estat a partir de tenir les majories qualificades i va afegir que la reforma de l'Estatut i després la reforma de la Constitució «tenen uns mecanismes previstos a les lleis». «No innovem legislativament», va afegir.

Segons remarquen fonts del partit, ara no hi ha les majories ni els consensos suficients a Catalunya i a Espanya per emprendre les reformes i s'hauran de fer quan hi siguin, complint els dos terços necessaris per reformar l'Estatut i les tres cinquenes parts del Congrés i el Senat que es necessiten per a una reforma de la Constitució. Es tracta, segons el partit, de dotar l'Estatut i la Constitució d'un «sentit federal», però no de presentar uns nous textos.

El document que es votarà al congrés també defensa que «la reformulació en sentit federal és la més viable políticament, la més estable econòmicament, la més justa socialment i l'única capaç d'aglutinar un ampli suport social». «Federalisme és reconeixement, autogovern i govern compartit, finançament just i suficient, respecte a la pluralitat des de la llibertat individual i col·lectiva», afegeix el text en la mateixa línia.

Pel que fa a la situació del moment, el document assenyala que s'ha instal·lat una «divisió important en el si de Catalunya i una crisi institucional sense precedents. Un conflicte permanent agreujat pel victimisme a través de la tergiversació de la història i de la situació de Catalunya».

A banda de votar les ponències estratègiques, en el marc del congrés el PSC també votarà, a proposta de Miquel Iceta, que Núria Marín sigui la presidenta del partit i Eva Granados la viceprimera secretària de la direcció del partit. L'actual primer secretari del PSC, Miquel Iceta, serà reelegit en el càrrec. De fet, ha estat l'únic candidat a ocupar aquest lloc.

Segons va detallar Iceta, un cop reelegit proposarà que Núria Marín, que fins ara era el seu número dos i que presideix la Diputació de Barcelona, assumeixi la presidència de el partit en substitució de l'exalcalde de Lleida Àngel Ros, que actualment exerceix com a ambaixador d'Espanya a Andorra.

El paper de dos l'assumirà Eva Granados, fins ara a l'capdavant de l'àrea de Política institucional, econòmica i social, i que serà premiada per la seva feina al Parlament.

Finalment, al capdavant de la secretaria d'organització hi haurà Salvador Illa, que va ser l'artífex de pactes postelectorals com el que va donar la Diputació de Barcelona a PSC i que recentment ha guanyat protagonisme públic amb la seva participació en l'equip socialista que negocia una eventual investidura de Pedro Sánchez amb ERC.