Es registren ratxes de 120 km/h a Mas de Barberans tot i que la majoria d'incidències es donen a l'àrea metropolitana

El Servei Meteorològic de Catalunya ha registrat ratxes de vent de 120 km/h a Mas de Barberans (Montsià), de 115.9 a Mont-roig del Camp (Baix Camp) i de 107.6 al Perelló (Baix Ebre), tot i que la majoria d'incidències s'han donat a l'àrea metropolitana. A més, s'estan produint ratxes de 70 km/h a molts punts del prelitoral de Tarragona i Barcelona. El 112 ha atès 198 trucades per 169 incidents relacionats amb el vent fins a les 11 hores: 62 del Barcelonès, 45 del Vallès Occidental i 23 del Baix Llobregat. Des de Barcelona n'han arribat 53. Protecció Civil demana molt prudència de cara a les properes hores, quan l'episodi ha d'assolir el seu pic màxim. Es preveu especial afectació al Vallès, l'Alt Penedès, l'Alt i Baix Camp, Conca de Barberà i Anoia. El pla Ventcat segueix en estat d'alerta.

Els Bombers han atès fins a les 12 hores 168 serveis relacionats amb el vent, la majoria per retirar arbres o branques de la via pública o altres elements inestables de façanes o del casc urbà. Els avisos es concentren al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona.

A la capital catalana, els Bombers de Barcelona han fet 33 serveis entre les 8 i les 11 hores, principalment per retirar branques i elements de decoració i senyalització.

Els Mossos d'Esquadra i diverses policies locals han atès més de 40 serveis per obstacles a la via.

Fins ara hi ha 16 municipis de Catalunya que han activat el seu Pla d'Emergències Municipal per vent i han pres mesures preventives com el tancament dels parcs o l'anul·lació d'activitats a l'aire lliure: Barberà del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Matadepera, Rubí, Tremp, Sant Vicenç dels Horts, Sant Esteve Sesrovires, Sabadell, Valls, Terrassa, Vila-seca, Sant Boi de Llobregat, Castellar del Vallès, Mataró i Barcelona.