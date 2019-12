Treball investiga si Ryanair ha vulnerat els drets de la plantilla de Girona

El departament de Treball va iniciar ahir al matí una actuació d'ofici, a través de la Inspecció de Treball de Catalunya, per comprovar si la decisió de Ryanair pel que fa a la plantilla de Girona està «ajustada a dret». Treball investiga tant una «possible vulneració» del procediment per a les modificacions de les condicions de treball com la mesura alternativa que proposa l'empresa en cas de desacord. El Govern va indicar que pretén «garantir» que l'arribada i el manteniment d'empreses «no es faci a costa dels drets laborals». La portaveu d'USO Ryanair, Lídia Arasanz, va denunciar que la companyia no considera vàlids els contractes en què els treballadors fan constar en un annex la seva disconformitat amb les condicions proposades per l'aerolínia a canvi de no tancar la base de Vilobí d'Onyar.