La Cimera Social pel Clima augura que la COP reduirà els acords de París

La Cimera Social pel Clima ha augurat que la Cimera del Clima (COP25) de Madrid podria «reduir encara més l'ambició del feble procés conegut com a Acord de París», en considerar que es dilataran «els temps de presentació de nous compromisos, i es retardarà durant anys fer front efectiu a l'emergència climàtica», fet que tindrà, al seu judici, «catastròfiques conseqüències» pel que reclamen «solucions reals».

La Cimera Social pel Clima va presentar ahir, durant una seguda convocada a Madrid per Fridays for Future, el seu comunicat final i valoració de la COP25, que s'ha celebrat a Madrid. En la seva declaració, també rebutgen que es continuï proposant aprofundir en mecanismes com els mercats de carboni o de desenvolupament net «després d'haver-se demostrat que són font de nombroses violacions de drets humans i ambientals».

Segons els organitzadors de la Cimera Social, la COP25 també ha demostrat que és necessari «fer fora els grans contaminadors d'aquestes cimeres», que, «a través de patrocinis, es converteixin en aparador on rentar de verd les empreses responsables de la degradació climàtica i obtenir a més accés privilegiat a polítics i negociadors». Per tot això, consideren que les negociacions de la COP25 «estan veient-se perillosament desviades» i reclamen «solucions reals a l'emergència ambiental i social».