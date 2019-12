Comín: "Si Sánchez es comporta com Rajoy, no té cap lògica investir-lo"

L'exconseller de Salut Toni Comín ha mostrat aquest dissabte el seus recels a permetre la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, si no mostra passos "clars, evidents i indiscutibles" cap a "l'amnistia del presos, la fi de la repressió i l'autodeterminació". "Si Sánchez es comporta com Rajoy, no té cap lògica investir-lo", ha reflexionat Comín al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio. "Rajoy va rebre una moció de censura i Sánchez, que es comporta igual, cal investir-lo?", s'ha preguntat en veu alta Comín, que considera que encara hi ha diferències "massa petites" entre Rajoy i Sánchez. "Però donem-li una oportunitat", ha puntualitzat l'exconseller. En paral·lel, Comín ha defensat l'1-O i ha titllat "d'irresponsables" els qui han renunciat al seu mandat. "L'1 d'octubre és la llavor de l'arbre i arxivar-lo significa perdre", ha sentenciat l'exconseller des de Bèlgica.

"Els que s'han perdut en la frivolitat de renunciar a l'1-O són uns irresponsables", ha insistit Comín, que ha fet un símil del referèndum d'autodeterminació com la llavor d'un arbre que seria la futura República Catalana. "Qui vol un arbre mai el tindrà si agafa la llavor i la tira a la paperera. Cal cuidar-la i regalar-la ja que el moment fundacional a Catalunya és l'1 d'octubre", ha precisat l'exconseller de Salut, que també ha mostrat la seva "incomoditat" per la pugna pública entre ERC i JxCat. "No hi ha la unitat que m'agradaria, però hi ha espais en què la cooperació és molt clara com al Consell de la República", ha posat d'exemple Comín. "No hi ha en d'altres espais però el nivell d'unitat que m'agradaria", ha reconegut l'exconseller i eurodiputat electe per JxCat.

A només dos dies de la seva citació judicial per l'euroordre, Comín s'ha mostrat optimista i ha valorat com a "possible" que el jutge belga ajorni la decisió a l'espera de la sentència de Luxemburg sobre la immunitat d'Oriol Junqueras. "Hi ha elements molt sòlids perquè dilluns el jutge aturi l'euroordre de detenció", ha afegit l'exconseller, que també veu a prop un nou arxivament de l'euroordre si finalment la sentència és positiva als seus interessos. "Som molt optimistes, però volem ser molt prudents", ha precisat Comín. Finalment, l'exconseller ha volgut girar la pregunta sobre si tornarien a Catalunya en cas d'aconseguir la immunitat. "Jo crec que hauria de ser al revés i preguntar a Espanya si respectarien la nostra immunitat i no ens detindria", ha conclòs Comín.