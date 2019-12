El Congrés del PSC ratifica Iceta com a primer secretari per aclamació

El Congrés del PSC ratifica Iceta com a primer secretari per aclamació

El Congrés del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ha ratificat aquest dissabte Miquel Iceta com a primer secretari del partit per aclamació, en no registrar ni cap vot en contra ni cap abstenció Iceta ha agraït la confiança rebuda pels delegats i s'ha erigit com a proper president de la Generalitat perquè veu possibilitats de tornar a ser ''el primer partit de Catalunya'' i per això ha demanat començar a preparar-se per ''competir, governar i fer acords'', un objectiu que ha situat com la ''realitat i ambició'' dels socialistes catalans.

En el seu discurs després de la ratificació, Iceta ha assegurat que sabrà trobar mecanismes de ''diàleg, negociació i pacte'' per trobar la millor solució acordada possible a la situació actual.

Iceta ha criticat ''el mal govern'' de Torra i s'ha mostrat convençut de poder ''recosir el país'' i solucionar el conflicte actual i a fer un govern ''que governi per a les persones''.

També s'ha compromès a posar per davant el benestar de les persones i mirar ''la realitat de front''. Per això, ha assegurat no utilitzar les banderes ''per tapar la realitat'' i evitar que ''l'onejar'' de banderes els faci ''confondre les prioritats''.