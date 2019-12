Desenes de veïns de Vilobí d'Onyar condemnen la mort violenta de les dues germanes

Un centenar de persones s'han concentrat aquest dissabte a Vilobí d'Onyar (Selva) per condemnar la mort violenta de les dues germanes de 5 i 6 anys, que van aparèixer mortes aquest divendres a casa seva. A les onze del matí s'ha fet un minut de silenci en record de les dues víctimes i de la mare es va suïcidar poc després llançant-se contra un camió a l'AP-7 a Salt (Gironès). L'alcaldessa de Vilobí, Cristina Mundet, ha reconegut que el poble està "trasbalsat" i ha reclamat "respecte per a la família que vivia a Salitja – poble que pertany a Vilobí – des de 2014. Mundet també ha agraït la presència dels veïns que s'han aplegat a la plaça. A l'acte hi ha assistit a més dels regidors, el delegat d'Educació a Girona, Martí Fonalleras.