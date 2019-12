Els Estats Units i la Xina arriben a un primer acord per posar fi a la guerra comercial

Els Estats Units i la Xina han arribat a un primer acord per posar fi a la guerra comercial entre les dues potències mundials, segons va confirmar divendres el president nord-americà, Donald Trump, en una piulada a Twitter. Trump va afirmar que l'acord és «boníssim per a tothom» i va detallar que comportarà «molts canvis estructurals» i que els xinesos facin una compra «massiva» de productes agrícoles, energia i productes manufacturats, que seguiran amb uns aranzels del 25%. A més, no s'aplicaran les taxes que havien d'entrar en vigor a partir d'aquest diumenge arran de l'acord. D'altra banda, el president dels Estats Units ha avançat que les converses per a la segona fase de l'acord començaran «immediatament» i que serà abans de les eleccions presidencials del 2020.