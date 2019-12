Iceta demana més recursos i respectar l'autogovern de Catalunya com a «nació»

El líder del PSC, Miquel Iceta, va reivindicar ahir el reconeixement de Catalunya com a «nació», com un «subjecte polític no independent» al qual se li ha de respectar el seu autogovern «sense interferències indegudes de l'Estat» i que necessita un millor finançament per accedir a més recursos. «Què volem? Un autogovern més sòlid, un millor finançament, un millor reconeixement», va resumir durant l'exposició del seu informe de gestió, en el marc del 14è congrés de PSC, que va arrencar ahir a Barcelona i que ha de traçar les línies estratègiques dels socialistes per als propers anys, en els quals aspiren a jugar un paper rellevant en la governabilitat de Catalunya.

El primer secretari dels socialistes catalans, que avui revalidarà el seu lideratge, va defensar que Catalunya no necessita més competències, sinó que es «respectin» les actuals i que s'articulin mecanismes perquè el territori pugui ser partícip de decisions d'àmbit estatal, «si pot ser a través d'un Senat federal». «No volem trencar amb la resta d'Espanya, no volem dividir més la societat catalana, no volem retrocedir i tampoc no ens volem quedar on som. Volem un ampli acord polític en què Catalunya sigui reconeguda com a comunitat nacional, com a nació, com un subjecte polític no independent, però sí amb voluntat d'exercir el seu autogovern», va subratllar.

D'altra banda, Iceta va assegurar que el seu partit farà «el que calgui» perquè hi hagi un Govern progressista i a favor del diàleg a Espanya, i va assegurar que l'abstenció d'ERC per a una eventual investidura de Pedro Sánchez és un «objectiu polític de primera magnitud». «El 10 de novembre, la ciutadania va enviar un doble missatge: fer un govern progressista i fer un govern dialogant. I avui, en aquesta Espanya del 2019 tocant al 2020, només hi ha un Govern que pugui complir aquest doble mandat electoral. Per tant, nosaltres farem el que faci falta», va dir Iceta en la seva interven- ció.

«Volem que el PSOE sàpiga, i molt concretament Pedro Sánchez, que té on li faci falta tot el PSC empenyent en la mateixa direcció, i ho fem per Catalunya, per Espa-nya, pel socialisme i el diàleg», va afegir Iceta. Per això va demanar l'abstenció d'ERC per complir el «doble mandat» de la ciutadania després del 10-N: «Fer un Govern progressista i un Govern dialogant».



«Política i diàleg»

Abans, Meritxell Batet, va obrir el congrés reivindicant «la política i el diàleg» com els instruments que permetran articular un «projecte comú» per a Catalunya i Espanya en els propers anys, en què els socialistes han de jugar un paper «central».

«No entenem la política i el diàleg com un espai en què arrencar o exigir concessions o reconeixements aliens. Entenem la política i el diàleg com un espai on convèncer i arribar a compromisos i acords que integrin els drets i interessos del conjunt», va dir durant la seva intervenció en l'arrencada del conclave. Batet, presidenta del congrés socialista, va subratllar, en plenes negociacions amb ERC per a una eventual investidura del candidat Pedro Sánchez: «No contraposem territoris ni ciutadans, els integrem i busquem els objectius comuns».

Abans que ella va intervenir el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, que va destacar el bon estat de forma dels socialistes catalans després de consolidar-se com a segona força a Catalunya en l'últim cicle electoral. «Arribem bé a aquest congrés i permeteu-me un pronòstic: en sortirem millor», va dir Illa, que va enviar un agraïment als 13.722 militants del PSC. «Després de donar-nos per esgotats, alguns diuen que el PSC ha tornat (...) però el PSC no ha tornat perquè el PSC no va marxar mai. No tornem, seguim», va concloure Illa.