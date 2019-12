Junqueras manté el no a Sánchez si no hi ha taula de negociació entre governs

El president d'ERC, Oriol Junqueras, avisa el PSOE que es mantindrà el no a la investidura de Pedro Sánchez si no hi ha una taula de negociació entre governs per parlar de tot, amb un calendari i uns mecanismes de compliment dels possibles acords.

En una entrevista a La Razón, des de Lledoners, Junqueras assegura que ERC no està negociant la investidura sinó «buscant una solució democràtica al conflicte». «La pilota és a la teulada del PSOE, i les terceres eleccions, també», va alertar, descarregant la responsabilitat als socialistes.

Preguntat per JxCat, Junqueras creu que si hi ha un acord que fa replantejar el no d'ERC a la investidura, JxCat també hi serà, perquè «serà un bon acord per al país». «S'han de prioritzat els interessos de país, no intentar el desgast partidista», va concloure.

Junqueras va afirmar que hi ha «l'oportunitat històrica» de seure en una taula per parlar del conflicte polític i que s'ha d'intentar, tot i ser conscients de la situació i ser «escèptics» respecte del resultat.



Parlar i negociar no és renunciar

Davant de les veus independentistes que defensen que l'autodeterminació no es negocia, Junqueras va respondre que parlar i negociar no és renunciar. «Jo no penso renunciar a les meves conviccions i objectius polítics, encara que m'hagin condemnat a 13 anys de presó.

Estem disposats a anar a la presó per defensar les nostres idees, així que no accepto lliçons de ningú i no espero que el PSOE renunciï a treballar per la unitat d'Espanya, però hem de buscar una solució democràtica, per a nosaltres un referèndum, que sigui acceptada per la immensa majoria dels catalans», va defensar Junqueras.

I, concretament sobre la pintada del CDR Les Corts a la seu d'ERC amb el missatge «L'autodeterminació és un dret, no es negocia», Junqueras va replicar: «Soc a la presó i si volen parlar amb mi, a més de pintar, que ho facin. No acceptaré lliçons de compromís i constància. Els fets parlen per ells mateixos», va afegir.

Preguntat per què li sembla la classificació en segon grau que han proposta les juntes de tractament de les presons de Lledoners, Puig de les Basses i Mas d'Enric, Junqueras ho va qualificar de «previsible» i va afegir que tots els advocats els deien que amb condemnes tan altes el segon grau seria «el més probable». En tot cas, va afegir que l'anomalia és tenir demòcrates a la presó per haver posat les urnes.



Seguretat jurídica

D'altra banda, el president de Govern en funcions i candidat a la investidura, Pedro Sánchez, va advertir ahir el president d'ERC, Oriol Junqueras, que el diàleg sobre Catalunya s'ha d'emmarcar en la «seguretat jurídica» que emana de les lleis democràtiques vigents.

Sánchez va fer aquesta puntualització en la roda de premsa posterior al Consell Europeu en ser preguntat sobre les exigències de Junqueras.

La resposta del líder socialista va recordar el text de la declaració de Pedralbes que va consensuar amb el president de la Generalitat, Quim Torra, el desembre del 2018, en què s'apostava per «potenciar espais de diàleg» per avançar en una resposta democràtica a les demandes de la societat catalana «en el marc de la seguretat jurídica».

Seguretat a la qual va apel·lar Sánchez quan va respondre als periodistes, després d'admetre que les exigències de Junqueras ja són conegudes, però va insistir que el plantejament que està fent el PSOE a Esquerra serà sempre respectar aquest marc.

A més, Sánchez va assegurar que «lògicament» la «vocació» del seu Govern és complir en els pròxims pressupostos el compromís d'inversions territorialitzades que recullen els estatuts, inclòs el català.

Igualment, va afirmar que vol abordar la reforma del sistema de finançament autonòmic i així ho subratllarà quan faci el seu discurs d'investidura, encara que aquesta reforma no depèn només de l'Executiu i cal que les comunitats autònomes «facin pinya».

«Hi treballarem durant la legislatura més d'hora que tard en funció que hi hagi Govern i de la voluntat de diàleg dels governs autonòmics», va afegir.

D'altra banda, Pedro Sánchez va assegurar que no ha mantingut amb el president del Parlament Europeu, David Sassoli, «cap tipus de conversa» sobre el que pugui decidir dijous el Tribunal de Justícia de la UE, amb seu a Luxemburg, en relació amb la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat electe.

I, sobre aquesta qüestió, va remarcar que el Govern ha respectat sempre les decisions dels tribunals i també ho farà en aquest cas.

Tornant a les negociacions, Sánchez va insistir que la suma dels seus diputats i els d'Unides Podem, amb els quals el PSOE té un acord per formar un Govern de coalició, és «prou sòlida» perquè la resta de formacions el tinguin en compte, i va insistir que «no pot ni hi ha d'haver terceres eleccions».

«Si hi ha partits que ho volen, el millor és que ho aclareixin i ho diguin a la societat», va dir Sánchez, en un nou retret a la dreta.