El jutge torna a decretar presó per a un CDR que va adquirir explosius

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló va decretar de nou ahir presó provisional per a Germinal Tomàs Abueso, un dels set membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) detinguts al setembre i al qual investiga per haver adquirit material per fabricar explosius.

El magistrat ha adoptat aquesta decisió, a petició de la Fiscalia i de l'acusació popular, després de repetir la vista celebrada al setembre per la qual va ser empresonat i que va ser després anul·lada per no haver-li proporcionat informació essencial per a la seva defensa, com va passar amb quatre detinguts més. La Fiscalia ha demanat presó per a ell després que dijous anunciés que donava suport a la posada en llibertat sota fiança de 9.000 euros per a tres dels set CDR –Guillem Xavier Duch, Eduardo Garzón i Xavier Buigas– perquè cap d'ells va manipular explosius. Segons la fiscalia i el jutge, no és el cas de Germinal Tomàs, implicat presumptament en l'«adquisició, fabricació i posada a prova del material explosiu» i «un membre especialment actiu» de l'ERT, el sector «més radical, clandestí i compromès» dels CDR. El jutge ha decidit mantenir-lo a la presó pel risc de fuga, davant la gravetat de les penes dels delictes que se li atribueixen, i per la possibilitat de destrucció de proves i de reiteració delictiva en cas de ser posat en llibertat.

Mentre que els tres detinguts amb opcions de sortir de la presó no van manipular explosius, segons la Fiscalia, el jutge sosté que Germinal Tomàs, amb Jordi Ros i Alexis Codina, va participar en la fabricació i prova de diversos compostos incendiaris, com la termita, i en la preparació d'explosius com la cloratita. El jutge considera que Germinal Tomàs era una «peça clau en l'èxit del pla delictiu» i recorda com a les xarxes mostrava el seu gust per les armes i el desig que la independència només s'aconseguirà per la lluita. Els investigadors han aportat àudios en què parla de la fabricació de termita i de reduir els Mossos col·locant-los brides i han alertat que va anar al Parlament l'1-O per vigilar com funcionaven els policies autonòmics.