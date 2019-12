El PDeCAT acorda transitar cap a JxCat amb una única estructura

La direcció del PDeCAT va anunciar ahir que ha acordat que la formació «transiti» cap a un espai més ampli sota la marca de JxCat, però amb una «única estructura» de partit i reconeixent el lideratge de l'expresident català Carles Puigdemont. Així ho va explicar el president del PDeCAT, el bagenc David Bonvehí, en una roda de premsa amb altres membres de l'executiva, en què va explicar les conclusions del procés participatiu intern amb la militància per abordar la reordenació de l'espai postconvergent.

Des de fa temps està obert el debat sobre com s'ha d'integrar el PDeCAT, la formació hereva de CDC, dins l'espai de JxCat, la marca electoral impulsada per Puigdemont que ja està present en totes les institucions però que no té pas estructura de partit.

Bonvehí no va concretar com es durà a terme la integració, ja que s'haurà de negociar amb JxCat, però va destacar que la dissolució del PDeCAT «no està sobre la taula» a hores d'ara. Va incidir que només s'ha acordat que hi hagi una única estructura que uneixi el Partit Demòcrata i JxCat, una cosa que avui se sotmetrà a votació del consell nacional de la formació. En tot cas, Bonvehí va defensar que «per crear un partit o una sola estructura hem de continuar sent un partit» i, alhora, va reivindicar la seva formació com una de les «més generoses».

Així, no va descartar cap escenari en el futur per dur a terme aquesta integració o la possibilitat que s'aprofiti l'estructura de partit existent del PDeCAT per JxCat.

L'ordenació de l'espai postconvergent fa temps que està pendent de resolució, si bé els expresidents catalans Carles Puigdemont i Artur Mas ja van coincidir l'estiu passat en la necessitat que hi hagués una única estructura amb la marca de JxCat.

El procés participatiu que ha realitzat aquesta tardor el PDeCAT entre les seves bases ha llançat una conclusió que va en la mateixa línia: transitar cap a JxCat, entès com a un projecte ampli; mantenir el partit com una peça «clau» en aquest espai i reconèixer el lideratge de Puigdemont. Amb aquest mandat, Bonvehí es proposa concentrar «totes les forces en intentar que aquesta estructura única es porti a terme», cosa que s'haurà de negociar amb JxCat, sense considerar l'escenari que el procés fracassi i porti a una escissió. La direcció del PDeCAT manté l'objectiu d'aconseguir la independència «efectiva» de Catalunya.