El Suprem absol una jugadora d'un grup de loteria que no va compartir el premi especial

La Sala Segona del Tribunal Suprem ha absolt una dona que havia estat condemnada a un any i mig de presó per no repartir els 1.170.000 euros del premi extraordinari a la fracció que va obtenir un número de loteria que jugava amb cinc persones més. L'alt tribunal estableix que no hi ha delicte penal perquè no existia pacte entre ells en el cas que una fracció determinada obtingués el premi especial, sinó només sobre el premi al número, però suggereix als afectats que reclamin els diners per la via civil. La dona, el recurs de la qual ha estat estimat per la Sala, s'encarregava des de fa 15 anys de comprar diversos dècims de Loteria Nacional que compartia amb altres 5 persones en els sortejos dels dijous i els dissabtes. L'acusada adquiria els bitllets i els repartia entre els participants amb un recàrrec del 10% per cent.