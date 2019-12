Troben carpes vives a l'últim tram del Besòs dos dies després del vessament de dissolvent al riu

La contaminació del riu Besòs provocada per l'incendi de la fàbrica de Montornès del Vallès no ha provocat el desastre mediambiental que es va preveure. Ahir es van trobar carpes vives al tram final del riu. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va prometre ahir la «unitat d'acció» de tots els agents implicats per recuperar i «fins i tot millorar» la biodiversitat del riu Besòs després dels vessaments a causa de l'incendi de l'empresa de residus Ditecsa de Montornès del Vallès. Colau, que va presidir la reunió del Consorci del Besòs per avaluar l'impacte ecològic de l'accident, va fer una «crida a la calma» de la ciutadania i va assegurar que en cap cas no es pot parlar que el riu «hagi retrocedit 30 anys».

Per la seva banda, Comissions Obreres va criticar durament l'empresa Ditecsa de Montornès, a qui acusa de malmetre severament el medi ambient, de posar en risc les persones de la zona i de fer perdre facturació a les empreses del polígon que van haver d'estar aturades almenys durant tot el matí.

El portaveu de CCOO al Vallès Oriental, Gonzalo Plata, va assegurar, a més, que a l'empresa hi havia una alta temporalitat i rotació, «cosa que impedia que els treballadors tinguessin els coneixements necessaris per treballar amb aquest tipus de producte».