El TSJC proposa al Suprem que jutgi Joan Josep Nuet separat de la resta de la mesa

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) proposa que sigui el Tribunal Suprem el que jutgi el diputat d'ERC Joan Josep Nuet, ara aforat, per permetre la tramitació de les lleis del procés, de forma separada de la resta d'exmembres de la mesa del Parlament. En una interlocutòria, la sala civil i penal del TSJC defensa que és el tribunal competent per jutjar la resta dels exmembres de la mesa del Parlament Anna Simó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, així com l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, acusats de desobediència per permetre que la càmera aprovés les «lleis de desconnexió».

Va ser el mateix Tribunal Suprem el que, abans d'iniciar el judici del procés, va remetre al TSJC la causa per desobediència contra els exmembres de la mesa, per entendre que aquests havien de ser jutjats per l'alt tribunal català, separats dels líders independentistes, que eren acusats de rebel·lió i sedició. El TSJC ja havia assenyalat les dates per al judici a la mesa quan Nuet va ser elegit diputat d'ERC al Congrés en les eleccions del 10 de novembre passat, de manera que va suspendre la vista en espera de decidir quin tribunal ostentava la competència per jutjar-lo, a causa de la seva recent condició d'aforat davant del Tribunal Suprem.