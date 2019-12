Tsunami afirma que no vol ni «bloquejar» ni «suspendre» el Barça-Madrid

L'organització anònima Tsunami Democràtic va assegurar ahir en un comunicat que no té intenció de «bloquejar» ni de «suspendre» el partit que dimecres que ve 18 enfrontarà el FC Barcelona i el Reial Madrid. En el comunicat en què afirma que la «premsa de Madrid» s'està «inventant titulars», Tsunami assenyala que vol que aquest duel de futbol «el vegin tots» els aficionats possibles i que el partit «se segueixi a tot el món».

Tsunami, prossegueix el text, «està preparat per fer visible al camp i a les grades la situació d'excepcionalitat que pateix Catalu-nya». La plataforma assegura també que «més de 25.000 persones» ja han confirmat que participaran en la mobilització que preparen i que «s'han organitzat desenes d'autobusos» per a l'ocasió.



3.000 mossos

Els Mossos d'Esquadra han dissenyat un dispositiu amb 3.000 efectius, incloent seguretat privada, per al partit, en què el «pitjor escenari» seria la invasió de camp per part de Tsunami Democràtic, una «situació extrema» que no consideren «probable», encara que sí «possible». Així ho va anunciar en roda de premsa el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, que va detallar que els Mossos establiran un cordó de seguretat que activarien en dues fases, primer des del matí en un perímetre més allunyat del Camp Nou, per garantir l'arribada de jugadors i àrbitres, i un altre per evitar que les concentracions convocades per Tsunami als voltants de l'estadi hi impedeixin l'accés del públic.

Sallent va destacar que els Mossos, que coordinen el dispositiu, han dissenyat mesures per donar resposta a una possible invasió de camp, en què seria la seguretat privada del club blaugrana qui hauria d'intervenir inicialment per «recuperar la normal situació» al terreny de joc.

Els Mossos, que activaran a més de mil agents de diverses àrees, intervindrien a l'interior de l'estadi si la situació es tornés «especialment greu», segons Sallent, que va destacar que han mantingut una fluida comunicació amb els responsables de seguretat del FC Barcelona, del Reial Madrid, de la Lliga i de la Federació Espa-nyola de Futbol.

El dispositiu d'alta seguretat per al clàssic s'ha dissenyat en aquesta ocasió també en funció de la convocatòria de Tsunami Democràtic, per poder donar una resposta «ràpida i adequada» segons els diferents escenaris. «La nostra obligació és preveure totes les hipòtesis», va reconèixer el cap dels Mossos.



Acord frustrat amb el Barça

El FC Barcelona i el Tsunami Democràtic van intentar arribar a un acord de cara al partit del 18 de desembre a través d'una negociació «informal» propiciada per un intermediari de confiança. Segons ha pogut saber l'ACN de fonts del club i del moviment que promou el «Sit and talk», després de l'anunci de la mobilització coincidint amb el clàssic contra el Reial Madrid, el Tsunami i el Barça van entrar en contacte amb la voluntat de les dues parts d'intentar pactar que fossin compatibles el partit i la reivindicació. La negociació, portada a terme fa dues setmanes, va acabar en fracàs.

El moviment demanava poder desplegar en un moment visible una gran pancarta a la grada amb un missatge seu, però fonts del club i del Tsunami han confirmat que el Barça va rebutjar la proposta. Posteriorment, el club va fer una contraoferta que tampoc va arribar a bon port.

A hores d'ara, els contactes no s'han tornat a repetir, segons les dues parts.



El Govern confia en els Mossos

La ministra portaveu del Govern, Isabel Celaá, va dir ahir, després del Consell de Ministres, que l'Executiu confia que els Mossos d'Esquadra garantiran la seguretat del clàssic, i que ho faran «sempre en perfecta coordinació amb els cossos i forces de seguretat de l'Estat».