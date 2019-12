Via lliure al Brexit de Johnson

Les eleccions generals del Regne Unit s'havien jugat en clau de Brexit i la indiscutible majoria absoluta obtinguda per Boris Johnson tindrà profundes conseqüències per a un divorci amb la Unió Europea. Tot i que la sortida s'ha de fer oficial el 31 de gener, el Regne Unit afrontarà el 2020 la fase decisiva, amb la determinació de la futura relació entre dos poders que des del 1973 caminen agafats de la mà.

Desafiant el mantra de la campanya conservadora, «Materialitzem el Brexit» ( Get Brexit Done, en la versió original), el procés no conclou amb la formalització del veredicte del referèndum del 2016, sinó que s'endinsa en un incert període en què la nova dinàmica política al Regne Unit, on un premier té per primera vegada autonomia per decidir, gràcies a una engruixida victòria en les eleccions i l'obtenció de 365 escons a la Cambra dels Comuns.

La tensió entre els interessos nacionals dels estats membres haurà de trobar un punt de trobada per evitar una ruptura sense acord a la fi de la transició, en principi, al final de l'any que ve.



Un mer tràmit

El triomf de l'envit electoral de Johnson converteix l'aprovació de la Llei de Retirada de la UE en un mer tràmit, de manera que l'atenció del Govern ja està centrada en el desafiament següent. Divendres es preveu convocar a la Cambra dels Comuns la primera votació de la normativa, amb l'objectiu d'accelerar-ne la tramitació, davant de la demanda de més temps que li havia imposat el Parlament anterior.

La robusta hegemonia a West-minster atorga al primer ministre el control del calendari, de manera que, un cop despatxat el procediment al nord del canal de la Mànega, tan sols restarà l'aprovació de l'Eurocambra i els altres ser-rells burocràtics al continent per assegurar la sortida quan era prevista.

Els canvis, però, seran merament tècnics, ja que, amb caràcter general, la transició que s'obrirà el 31 de gener implica complir les normes de la UE, incloent la lliure circulació i, inevitablement, les contribucions financeres.

Aquest risc de vassallatge és, precisament, la raó per la qual els conservadors havien portat al seu programa electoral la promesa de no ampliar l'etapa d'implementació, si bé la flexibilitat que Johnson s'ha endut com a premi per l'arriscat repte electoral deixa essencialment descartat el perill d'una ruptura sense xarxa al final del 2020.



Rèdits i proclames

Previsiblement, el primer ministre reiterarà durant mesos que és possible tancar el marc de la nova relació en el termini establert, però si alguna cosa caracteritza la seva aproximació a la pràctica política és l'obtenció de rèdits.

El poder absolut que gaudeix durant el partit fa innecessari embarcar-se en maniobres temeràries que no implicarien més que un dany autoinfligit per la posició del Regne Unit al mapa estratègic global i, sobretot, per a una economia que ha donat mostres ja d'incompatibilitat amb el Brexit.

Les proclames que havien marcat la campanya electoral formaran part de la normalitat en els primers embats del nou executiu, que experimentarà una mínima remodelació inicial, en espera del canvi en profunditat previst per a després del 31 de gener. Però quan arribi l'hora de concretar el futur amb la UE, el pes d'una interrelació que implica el 50 % de les vendes a l'exterior i la necessitat de minimitzar l'impacte econòmic prevaldran sobre la vocació merament política.

Corbyn, el gran derrotat

El líder del Partit Laborista, Jeremy Corbyn, va ser el gran derrotat de la nit electoral, en perdre 59 escons en la pitjor derrota des del 1935 (actualment la formació en té 203).

Tanmateix, va descartar ahir presentar de moment la seva dimissió com a líder de la formació, i va denunciar que ha patit «més atacs personals que cap altre líder mai». «Vaig ser elegit per liderar el partit i crec que el més responsable és no marxar», va assegurar el líder laborista.



Escòcia: cap al segon referèndum

La primera ministra d'Escòcia i líder del Partit Nacional Escocès (SNP), Nicola Sturgeon, va anunciar que la setmana que ve iniciarà el procés per transferir a Edimburg els poders legals per convocar un segon referèndum. Sturgeon va avisar el líder tory Boris Johnson que no podrà impedir un referèndum d'independència després que el seu partit hagi «fracassat» a Escòcia.