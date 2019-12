Busquen un boletaire de Rosselló de 94 anys desaparegut a Lliterà, a Osca

Aquest diumenge a la tarda ha finalitzat sense èxit el dispositiu de recerca d'un home de 94 anys i veí de Rosselló (Segrià) que dijous va desaparèixer mentre buscava bolets amb el seu fill a la zona de Lliterà, al terme municipal de Viacamp i Lliterà, a Osca. El dispositiu ha estat format per un total de 71 persones entre voluntaris, Guàrdia Civil, Bombers, Protecció Civil i Agents per a la Protecció de la Naturalesa (APN). També hi ha participat un helicòpter de la Guàrdia Civil que ha sobrevolat el terreny a baixa altura, a més d'una unitat canina del cos. A primera hora d'aquest dilluns es reprendran les feines de recerca, que es centraran a una zona de barrancs. La Guàrdia Civil ampliarà aquest dilluns a barrancs la recerca de l'home.